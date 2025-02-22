22 февраля 2025, 11:51
Людей спасли на пожаре в многоквартирном доме в Карелии
Возгорание случилось в одной из квартир в Кондопоге
Утром 21 февраля произошел пожар в пятиэтажке в Кондопоге. Об этом информирует пресс-служба МЧС по РК.
По данным ведомства, сигнал о происшествии в доме на улице Новокирпичной поступил на пульт дежурного в 10:38. На место выехали две единицы техники и семеро спасателей.
При помощи средств индивидуальной защиты был спасен один человек. Еще трое жильцов были эвакуированы.
В результате возгорания были повреждены комната и коридор в одной из квартир. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. // Фото: unsplash.com / Raquel Raclette