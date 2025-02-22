Жительница Петрозаводска лишилась всех накоплений

В полицию Петрозаводска обратилась 67-летняя горожанка. Женщина рассказала, что лишилась сбережений после разговора с мошенниками, сообщает пресс-служба МВД по РК.

По словам потерпевшей, ей позвонил человек, представившийся сотрудником Центробанка. Он сообщил о несанкционированных переводах со счетов женщины. Напуганная горожанка под руководством звонившего перевела все свои деньги на некий безопасный счет. Аферистам достались 450 тысяч рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. // Фото: unsplash.com / Michael Fortsch