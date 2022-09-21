21 сентября 2022, 12:50
Житель Карелии помог бабушке донести сумки и обворовал ее
В Медвежьегорске раскрыто хищение денег
В полицию Медвежьегорска обратилась 72-летняя жительница города. Она рассказала, что у нее пропали деньги, сообщает пресс-служба МВД по РК.
Под подозрение попал 36-летний горожанин. Выяснилось, что он помог пожилой женщине донести пакеты до дома. Та пригласила его на чай. В квартире бабушки мужчина осмотрелся, нашел кошелек, забрал оттуда 3200 рублей и ушел.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. Фото: unsplash.com