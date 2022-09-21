Пенсионерка из Карелии устроила дома вечеринку и осталась без денег

В полицию Сортавальского района обратилась 72-летняя женщина. Она рассказала, что из ее кошелька кто-то украл пять тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Выяснилось, что в день происшествия пенсионерка устроила у себя дома застолье. Под подозрение попал 41-летний гость.

Как оказалось, именно этот мужчина взял деньги из кошелька пожилой женщины. Средства потратить он не успел - деньги были изъяты.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Фото: unsplash.com