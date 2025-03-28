28 марта 2025, 16:46
Житель Карелии получил по лицу за просьбу сделать музыку тише
В Кеми мужчину осудили за нападение на соседа
Фото: freepik.com
В Кеми суд рассмотрел дело местного жителя, который неласково обошелся со своим соседом. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Карелии.
По данным источника, житель города постучался в квартиру своего соседа из-за громкой музыки. На просьбу убавить звук хозяин отреагировал неадекватно и ударил гостя по лицу. Тот получил телесные повреждения.
В суде нападавший признал свою вину. Ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере 7000 рублей.