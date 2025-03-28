Неизвестный раскидал купюры на тонком льду в Карелии

Днем 28 марта спасатели получили сигнал от жительницы деревни Устье Видлицы. Об этом сообщает паблик ОПС по Олонецкому району.

Женщина рассказала, что под мостом через реку Видлица неизвестный раскидал пятитысячные купюры. Звонившая боялась, что дети могут броситься на тонкий лед, чтобы собрать деньги, рискуя провалиться в ледяную воду.

На место выехали спасатели. С соблюдением мер безопасности специалисты собрали купюры со льда. Они оказались билетами банка приколов.