Депутата арестовали после избиения женщины в российском регионе

Суд в Калининграде заключил под стражу депутата окружного совета Янтарного городского округа по делу об избиении женщины у ресторана.

Инцидент случился ночью 23 марта. Рядом с рестораном находился депутат с супругой и их знакомый. Компания была навеселе. В какой-то момент женщина случайно уронила кадку с деревом у входа в заведение, которое принадлежит парламентарию. В итоге 37-летнюю женщину избили, удары наносили руками, ногами и ее же сумочкой.

Депутата задержали через несколько дней. Правоохранители завели уголовное дело о хулиганстве. Мужчина подтвердил, что бил потерпевшую, но не подтвердил, что в избиении участвовал кто-то еще. Суд заключил фигуранта уголовного дела под стражу до 25 мая, сообщили в пресс-службе суда.

Второму участнику разбирательства, тоже депутату, меру пресечения тоже выберут. В областном СК назвали фамилии подозреваемых депутатов-хулиганов Павел Малыхин и Василий Рогатко.