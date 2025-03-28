Мужчина с ножом нагрянул в магазин в Петрозаводске

В полицию Петрозаводска поступил сигнал об инциденте в магазине на Старой Кукковке. В магазин зашел мужчина, который открыто похитил товар и угрожал продавцу ножом, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Стражи порядка задержали подозреваемого - 33-летнего жителя Олонецкого района. Выяснилось, что мужчина зашел в магазин и попросил пачку сигарет. Когда продавец достал товар, покупатель забрал его и пошел к выводу без оплаты. На требования продавца заплатить за сигареты мужчина достал нож.

В полиции подозреваемый пояснил, что остался без денег, но сильно хотел курить. Поэтому и пошел на преступление.

По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до десяти лет лишения свободы.