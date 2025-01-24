Житель Карелии покупал автомобиль и нарвался на афериста

В полицию Калевальского района обратился 30-летний мужчина. Он рассказал, что был обманут мошенниками при покупке автомобиля, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснил потерпевший, в сети он нашел объявление о продаже автомобиля УАЗ за 320 тысяч рублей. Машину отдавали в Петрозаводске. Покупатель списался с автором объявления, тот сообщил, что автомобиль в отличном состоянии, а продает он его по причине покупки дома. Владелец согласился сделать скидку, если покупатель переведет 10 тысяч рублей в счет задатка. Тот согласился.

Далее продавец сказал, что покупатель его не услышал, и попросил не 10, а 100 тысяч рублей. Было выполнено и это требование. Затем хозяин машины попросил еще 50, а затем и еще 140 тысяч рублей - якобы ему срочно нужно было заплатить за дом. Житель Калевальского района не отказал, перевел деньги и поехал в Петрозаводск забирать автомобиль. Однако на автовокзале его никто не встретил, а названный в городе адрес оказался несуществующим.

Так мужчина понял, что его обманули. Вскоре он убедился в этом, когда вновь увидел объявление о продаже этой машины - но уже в Мурманске.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. // Фото: unsplash.com / Ian Talmacs