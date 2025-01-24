Отец в Таиланде выбросил 13-летнего сына за борт и убил

В Таиланде произошел трагический случай, связанный с неадекватным поведением россиянина. По информации The Thaiger, 45-летнего российского туриста подозревают в убийстве своего 13-летнего сына.

Инцидент случился 22 января у берегов Суринских островов во время морской экскурсии, в которой участвовали 33 человека.

Согласно предварительным данным, мужчина схватил мальчика и сбросил его за борт. Ребенок, упав в воду, получил серьезные травмы, ударившись о винт катера. Несмотря на срочную госпитализацию, врачи не смогли спасти мальчика.

Погибший подросток не имел российского гражданства и являлся гражданином Таиланда. Правоохранительные органы задержали подозреваемого, в пятницу, 24 января, суд должен будет рассмотреть вопрос о его аресте.

Если мужчину признают виновным, ему грозит лишение свободы на срок от 15 до 20 лет, либо пожизненное заключение. // фото: pixabay.com