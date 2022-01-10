Житель Карелии поедет на велосипеде из Крыма во Владивосток

Житель Кондопоги Михаил Шафоростов, совершивший в прошлом году путешествие на велосипеде из Карелии в Крым, решился на новую авантюру. Об этом молодой человек сообщил на своей странице в соцсети.

20-летний мужчина задумал проехать на велосипеде от Крыма до Владивостока. Общее расстояние, которое он намерен преодолеть, должно составить примерно 17 тысяч километров.

Шафоростов рассказал, что разделил свое будущее путешествие на три части. Сначала он планирует добраться из Крыма до Урала. Затем - до озера Байкал. Третий этап поездки должен привести его к побережью Тихого океана.

Молодой человек отметил, что за его плечами уже 26 тысяч километров, преодоленных на велосипеде. Из них 11 тысяч километров он намотал в 2021 году.

Напомним, путешествие из Карелии в Крым кондопожанин совершил в августе-сентябре прошлого года. Он преодолел более трех тысяч километров, закончив путь в Севастополе. Фото vk.com/mn_elaigu