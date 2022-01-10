10 января 2022, 17:54
Фотозона на площади Кирова продолжит работу до середины января
Часть новогоднего городка на главной площади Петрозаводска начнут демонтировать
Завтра с площади Кирова в Петрозаводске начнут вывозить горки и торговые павильоны. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Главная елка Петрозаводска, новогодняя фотозона и световые консоли, украшающие город, до середины января еще порадуют жителей и гостей карельской столицы. Каток продолжит свою работу до весны.
После демонтажа елки и светового оборудования на площади Кирова восстановят прежнюю схему движения транспорта. Фото источника