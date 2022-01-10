10 января 2022, 17:20
Спасатели предупредили об опасном ледовом разрыве
Заходить на лед в районе острова Васикансаари сейчас не стоит
Около острова Васикансаари в заливе Лехмалахти создалась опасная обстановка. О ней предупредили в группе Ладожского поисково-спасательного отряда ВКонтакте.
Спасатели проводили стандартный мониторинг и выяснили, что в минувшие сутки в указанном месте образовался разрыв ледяного поля.
Они уточнили, что на 30 сантиметров над уровнем льда поднялась вода. Протяженность разрыва составляет 500 метров с юга на север. Спасатели разместили фотографии и призвали всех быть осторожными. // Фото: источник