Спасатели предупредили об опасном ледовом разрыве

Около острова Васикансаари в заливе Лехмалахти создалась опасная обстановка. О ней предупредили в группе Ладожского поисково-спасательного отряда ВКонтакте.

Спасатели проводили стандартный мониторинг и выяснили, что в минувшие сутки в указанном месте образовался разрыв ледяного поля.

Они уточнили, что на 30 сантиметров над уровнем льда поднялась вода. Протяженность разрыва составляет 500 метров с юга на север. Спасатели разместили фотографии и призвали всех быть осторожными. // Фото: источник