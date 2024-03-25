Житель Карелии по суду получил права на половину дома умершего соседа

Мужчина в Кемском районе какое-то время делил дом с соседом. Затем тот умер, а жилец второй половины дома спустя годы подал иск. Он попросил признать право собственности за ним, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.

Истец объяснил, что сосед скончался 25 лет назад, за это время никто из его родных не появился и не заявил права на принадлежавшую ему половину дома.

Мужчина же все это время владел и своей половиной, и половиной соседа, содержал весь дом. Суд в итоге признал его право собственности на спорную половину дома. // фото: unsplash.com