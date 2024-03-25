Началась подготовка к сносу ТЦ «Невский пассаж» в Петрозаводске

Главное межрегиональное управление ФССП в Карелии ищет подрядчика, который подготовит снос торгового центра «Невский пассаж» в Петрозаводске. Соответствующий аукцион разместили на сайте Госзакупок.

Напомним, скандально известный ТЦ пристроили к жилому дому, это вызвало волну недовольства. Решение о сносе «Невского пассажа» приняли много лет назад, но до сих пор так и не исполнили. Суд в свое решил, что это невозможно технически, опираясь на мнение ряда экспертов. Затем борьба продолжилась.

И вот судебные приставы ищут того, кто проведет инженерные изыскания, обследование помещений и разработает проект демонтажа пристройки. Подрядчик также должен привести наземную часть жилого дома и земельный участок в то состояние, в котором они находились до возведения торгового центра.

Аукцион для выбора проектной организации продлится до 5 апреля. После подписания контракта у проектировщиков будет 130 рабочих дней, чтобы подготовить документацию. Потом на основании проекта должна начаться работа по сносу пристройки. // фото: Яндекс.Карты