В Петрозаводске продолжается комплексное развитие территорий

25 марта в администрации Петрозаводска состоялось открытое планерное совещание, основной повесткой которого был вопрос реализации механизма комплексного развития территорий (КРТ) в карельской столице.

Закон о КРТ - это своеобразная всероссийская "реновация". Этот закон регулирует механизмы сноса и расселения аварийного и ветхого жилья, а также освоения освободившегося от строений земельного участка согласно генплану города. В плане КРТ обязательно должны быть предусмотрены социальные, коммунальные и транспортные объекты, а также в него должен входить проект благоустройства прилегающей к застройке территории.

В пилотный проект комплексного развития территории в Петрозаводске входит квартал, ограниченный улицами Северная, Шотмана и Сорокская. Следующими в очереди на реализацию проекта попали три аварийных дома на Древлянской набережной.

Также в администрации озвучили дальнейшие планы по развитию - на очереди участок в районе Октябрьский, а также на Зареке, Кукковке, в районах проспекта Первомайский и центра города. // Видео: Юрий Крупянский, телеканал "Ника плюс".