Силовики из пяти ведомств будут завтра работать на территории Олонца

Силовики ФСБ, МВД, Росгвардии, ФСИН и МЧС будут работать 26 марта на территории Олонца. Оперштаб проводит в городе антитеррористические учения, сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по Карелии.

Мероприятие пройдет под руководством начальника УФСБ, в нем также задействуют силы регионального правительства.

Будут отрабатывать локализацию угрозы теракта на объекте социальной инфраструктуры. // фото: freepik.com