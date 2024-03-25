25 марта 2024, 17:27
Силовики из пяти ведомств будут завтра работать на территории Олонца
Завтра в Карелии под руководством ФСБ проведут антитеррористические учения
Силовики ФСБ, МВД, Росгвардии, ФСИН и МЧС будут работать 26 марта на территории Олонца. Оперштаб проводит в городе антитеррористические учения, сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по Карелии.
Мероприятие пройдет под руководством начальника УФСБ, в нем также задействуют силы регионального правительства.
Будут отрабатывать локализацию угрозы теракта на объекте социальной инфраструктуры. // фото: freepik.com