Житель Карелии оказался парализован после наезда автомобиля

В Сортавальском районе завершено расследование уголовного дела о наезде на пожилого пешехода. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

События разворачивались в октябре 2023 года. В тот день 58-летний житель Суоярвского района оказался в Сортавале на своем УАЗе. Он приобрел этот автомобиль, зная, что тормоза на нем неисправны. На одном из перекрестков, заметив красный свет, мужчина затормозил, но педаль ушла в пол. Тогда, чтобы избежать столкновения с другим автомобилем, он увел машину в сторону и сбил пешехода.

Жертвой аварии стал 70-летний пенсионер. Мужчина получил тяжелую травму. Он оказался парализован. Пострадавший не может не только говорить или двигаться, но даже самостоятельно дышать.

Обвиняемый признал свою вину. Точку в этом деле поставит суд. // Фото: unsplash.com / Lucian Alexe