15 января 2024, 18:46
Прокуратура отстояла права молодой матери в Карелии
Житель республики, накопивший долг по алиментам, теперь будет вынужден выплатить и неустойку
Жительница Прионежского района пожаловалась в прокуратуру на своего бывшего мужа, который пренебрегал своей обязанностью выплачивать алименты на воспитание малолетней дочери. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.
Было установлено, что с 2021 года отец нерегуряно переводил деньги на воспитание своей дочери, несмотря на то, что имел источник дохода. Долг превысил 300 тысяч рублей.
В связи с этим прокурор района обратился в суд с требованием взыскать с мужчины неустойку за каждый день просрочки. Требования были удовлетворены. Помимо долга местному жителю теперь нужно будет заплатить также неустойку в размере 80 тысяч рублей. // Фото «Петрозаводск говорит»