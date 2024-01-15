Прокуратура отстояла права молодой матери в Карелии

Жительница Прионежского района пожаловалась в прокуратуру на своего бывшего мужа, который пренебрегал своей обязанностью выплачивать алименты на воспитание малолетней дочери. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Было установлено, что с 2021 года отец нерегуряно переводил деньги на воспитание своей дочери, несмотря на то, что имел источник дохода. Долг превысил 300 тысяч рублей.

В связи с этим прокурор района обратился в суд с требованием взыскать с мужчины неустойку за каждый день просрочки. Требования были удовлетворены. Помимо долга местному жителю теперь нужно будет заплатить также неустойку в размере 80 тысяч рублей. // Фото «Петрозаводск говорит»