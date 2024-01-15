15 января 2024, 16:41
Опубликованы кадры с места смертельной аварии на «Коле»
Госавтоинспекция поделилась снимками с места ЧП в Кондопожском районе
Госавтоинспекция Карелии опубликовала кадры с места страшного ДТП, произошедшего сегодня днем на 518-м километре трассы «Кола» в Кондопожском районе.
Напомним, в 14 часов на федеральной магистрали столкнулись автомобили Kia Rio и УАЗ. На фотографиях видно, что транспортные средства получили серьезные повреждения.
По предварительным данным, один человек погиб в ДТП, еще двое госпитализированы. Подробности случившегося устанавливаются. // Фото ГИБДД Карелии