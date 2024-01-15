15 января 2024, 16:26
Микроавтобус влетел в грузовик на севере Карелии
Спасатели показали фотографии с места страшной аварии на трассе «Кола» в Кемском районе
Сегодня днем в Карелии на 843-м километре трассы «Кола» произошла серьезная авария. Об этом сообщает паблик ОПС по Кемскому району.
Сигнал о происшествии на федеральной магистрали поступил на пульт дежурного в 12:10. На место выехали пятеро спасателей. Выяснилось, что произошло столкновение микроавтобуса и грузовика.
Информации о пострадавших в ДТП пока нет. Микроавтобус, судя по снимкам, получил серьезные повреждения. Грузовой автомобиль улетел в кювет. // Фото ОПС по Кемскому району