Житель Карелии одолжил телефон знакомому и не смог вернуть его

В полицию Пряжинского района обратился местный житель. Мужчина рассказал, что у него похитили телефон стоимостью 6700 рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Потерпевший пояснил, что пришел на встречу со знакомым, с которым у него имелись противоречия. Тот явился не один, а с другом. Мужчины вскоре уладили свой конфликт, после чего новый знакомый попросил у заявителя мобильник, чтобы позвонить. Однако после этого 30-летний житель Чалны скрылся и несколько дней не возвращал гаджет под разными предлогами.

Сотрудники уголовного розыска нашли подозреваемого и забрали у него телефон. По факту присвоения чужого имущества возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы. Фото МВД по РК