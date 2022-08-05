В аварии в центре Петрозаводска пострадал 17-летний юноша

В Госавтоинспекции Петрозаводска прокомментировали дорожный инцидент, произошедший сегодня в 10 утра на пересечении улиц Куйбышева и Свердлова в карельской столице.

По данным ведомства, в результате столкновения автомобиля «Шкода» и мотоцикла пострадал 17-летний юноша, управлявший двухколесным транспортом. Ему потребовалась помощь медиков. Характер травм уточняется.

Обстоятельства ДТП выясняются. В ГИБДД попросили водителей не совершать маневры, не убедившись в их безопасности, быть внимательными на дорогах, чаще смотреть в зеркала, не забывать своевременно включать указатели поворота. Фото: скриншот видео Sampo.ru