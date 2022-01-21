Житель Карелии обокрал магазин и уехал кутить в Петрозаводск

В полицию Олонца поступило сообщение о проникновении в магазин. Ночью кто-то разбил стекло и похитил из кассы и сейфа более 34 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал 30-летний мужчина, который ранее уже привлекался к ответственности за кражи из этой же торговой точки. Выяснилось, что именно он проник в магазин и украд деньги. После этого злодей поехал на такси в Петрозаводск, где за несколько дней промотал добычу.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Олончанину придется ответить за свой поступок. Фото pixabay.com/kirahoffmann