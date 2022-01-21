21 января 2022, 09:12
Автобус Санкт-Петербург-Петрозаводск ночью застрял в снегу в Олонце
Спасатели пришли на помощь застрявшему сегодня ночью транспортному средству
Рейсовый автобус, следовавший по маршруту Петербург-Петрозаводск, застрял по пути. Транспортное средство увязло в снегу, сообщает паблик олонецких пожарных.
Олонецким спасателям поступил сигнал о происшествии сегодня ночью, в 03:40.
Автобус с пассажирами не мог сдвинуться с места на улице Свободы.
Освободить транспортное средство попытались четверо спасателей. Они отбуксировали автобус из снежного заноса на дорогу. (фото vk.com)