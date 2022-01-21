21 января 2022, 09:12
Происшествия

Автобус Санкт-Петербург-Петрозаводск ночью застрял в снегу в Олонце

Спасатели пришли на помощь застрявшему сегодня ночью транспортному средству

Рейсовый автобус, следовавший по маршруту Петербург-Петрозаводск, застрял по пути. Транспортное средство увязло в снегу, сообщает паблик олонецких пожарных.

Олонецким спасателям поступил сигнал о происшествии сегодня ночью, в 03:40.

Автобус с пассажирами не мог сдвинуться с места на улице Свободы.

Освободить транспортное средство попытались четверо спасателей. Они отбуксировали автобус из снежного заноса на дорогу. (фото vk.com)

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Олонец
паблик
новости Карелии
рейсовый автобус
пассажиры
Спасатели
снег