Автобус Санкт-Петербург-Петрозаводск ночью застрял в снегу в Олонце

Рейсовый автобус, следовавший по маршруту Петербург-Петрозаводск, застрял по пути. Транспортное средство увязло в снегу, сообщает паблик олонецких пожарных.

Олонецким спасателям поступил сигнал о происшествии сегодня ночью, в 03:40.

Автобус с пассажирами не мог сдвинуться с места на улице Свободы.

Освободить транспортное средство попытались четверо спасателей. Они отбуксировали автобус из снежного заноса на дорогу. (фото vk.com)