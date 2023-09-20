Житель Карелии может сесть на 6 лет в тюрьму за кражу денег с карты

В отделение МВД России по Прионежскому району Карелии обратился с заявлением о краже местный житель. С его банковской карты были списаны 4500 рублей в счет оплаты различных товаров.

Оперативники установили, что к хищению денег причастен 41-летний житель поселка Мелиоративный.

По версии полиции, подозреваемый в компании других мужчин злоупотреблял спиртным. Когда оно закончилось, один из собутыльников дал ему банковскую карточку для приобретения алкоголя в магазине. Однако мужчина не стал возвращаться в старую компанию, а продолжил вечер в одиночестве, оплатив перед этим чужой карточкой спиртное, сигареты и продукты.

По факту кражи, совершенной с банковского счета, возбуждено уголовное дело.

Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. // Фото: freepik.com.