Из-за непогоды отменен социальный рейс на Кижи

Непогода внесла свои коррективы в движение водного транспорта в Карелии. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса республики.

Так, сегодня, 20 сентября, отменен социальный рейс по маршруту Петрозаводск - Сенная Губа - Кижи - Сенная Губа - Петрозаводск отправлением из столицы Карелии в 15:30.

Отмена связана с неблагоприятными метеорологическими условиями, угрожающими безопасной перевозке пассажиров, отметили в министерстве. // Фото: unsplash.com / John Towner