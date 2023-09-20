Охлопков рассказал, когда ждать волну гриппа в Карелии

В Министерстве здравоохранения Карелии ожидают, что первая волна заболеваемости гриппом придет в республику в конце октября – начале ноября. Об этом в эфире проекта «ЦУР объясняет» заявил министр Михаил Охлопков.

Для выработки иммунитета после вакцинации может потребоваться 2-3 недели.

Сейчас самое время вакцинироваться, чтобы защитить себя,

- отметила в эфире главный инфекционист Карелии Светлана Федорова. По словам специалиста, региональная система здравоохранения полностью готова к повышению заболеваемости.

Федорова также перечислила основные группы риска, которым в первую очередь следует привиться от гриппа. К их числу относятся люди старше 60 лет, люди с заболеваниями легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем (здесь в некоторых случаях понадобится разрешение лечащего врача), а также беременные.

В Карелию уже поступили первые партии вакцины против гриппа. Привиться можно в поликлиниках, а в Петрозаводске – еще и в мобильных пунктах вакцинации, которые работают у гипермаркета «Магнит» (ул. Ровио, 15), ТЦ «Главный» (ул. Мелентьевой, 28), ТРК «Лотос Plaza» (пр. Лесной, 47а) и гипермаркета «Лента» (ул. Ленинградская, 13). При обращении в эти пункты при себе нужно иметь паспорт.

«ЦУР объясняет» - информационный проект Центра управления регионом, в рамках которого руководители ведомств и эксперты в прямом эфире отвечают на волнующие жителей Карелии вопросы.