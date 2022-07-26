Житель Карелии лишился телефона после ссоры с братом возлюбленной

В полицию Кеми обратился местный житель, который рассказал, что у него украли недавно купленный мобильный телефон. Ущерб составил 4500 рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал 36-летний двоюродный брат сожительницы потерпевшего. Выяснилось, что июльским вечером он пришел в гости к сестре. Вскоре у него возник конфликт с ее возлюбленным. Мужчины поссорились, и гость, уходя, прихватил лежавший на столе мобильник. Он планировал пользоваться гаджетом самостоятельно, но не успел - полицейские изъяли телефон.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. Фото: unsplash.com