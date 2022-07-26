Одну из пропавших в Петрозаводске женщин нашли

Пропавшая жительница Петрозаводска 1981 года рождения найдена. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Напомним, связь с 41-летней женщиной пропала 7 июля. Однако в розыск она была объявлена только 22 июля.

По данным правоохранителей, криминальной составляющей в исчезновении горожанки нет. При этом в МВД не уточнили, где и при каких обстоятельствах женщину нашли. Неизвестно также, где она была все это время. Фото «Петрозаводск говорит»