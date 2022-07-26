Лодка с мужчинами и ребенком опрокинулась в Карелии

В Сегежском районе лодка с тремя людьми врезалась в опору моста и опрокинулась. Люди оказались в воде и чудом спаслись. Об этом сообщает ГИМС по Сегеже.

Инцидент произошел в районе моста через Ондоканал ночью 22 июля. По данным ведомства, лодка, в которой находились двое 32-летних мужчин и 12-летний ребенок, из-за сильного течения врезалась в бетонную опору моста и перевернулась. Один из мужчин сумел забраться на отсыпанную дамбу. Другой взрослый и ребенок зацепились за лодку и через полтора километра, когда течение ослабло, сумели выбраться на берег.

Сотрудники ГИМС выяснили, что происшествие случилось по вине подрядной организации, производившей ремонт моста. Без согласования рабочие засыпали 2/3 Ондоканала, что спровоцировало появление в этом месте бурного течения.

Ведомство предостерегает рыболовов и отдыхающих от поездок в район Майгубского моста, где и случилось ЧП. Это может быть опасно для жизни. Фото паблика ГИМС по Сегеже