Жительница Карелии оскорбила и побила полицейских на улице

В Кондопоге осуждена 47-летняя женщина, которую обвиняли в применении насилия и в оскорблении представителя власти. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Как было установлено в суде, в ноябре 2021 года сотрудники ППС во время патрулирования в Кондопоге заметили на улице женщину, которая открыто распивала спиртное. На требование сотрудников пройти с ними горожанка ответила агрессией. Она оскорбила полицейских и ударила кулаком в лицо одного из них.

Суд назначил женщине наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей. Потерпевший также получит от нее компенсацию в размере 20 тысяч рублей. Фото: unsplash.com