Житель Карелии лишился обручального кольца после вечера с подругой

В полицию Олонецкого района обратился 40-летний местный житель. Мужчина рассказал, что лишился обручального кольца стоимостью 16 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Выяснилось, что накануне потерпевший выпивал с подругой. Та рассказала, что нашла кольцо на полу и забрала его на хранение, а затем отдала своей матери. Та же нуждалась в деньгах и заложила кольцо в ломбард, выручив 2500 рублей.

В отношении 54-летней женщины возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. // Фото: unsplash.com / Sandy Millar