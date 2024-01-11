Пропала жительница Петрозаводска, женщина попала в беду

В Петрозаводске пропала без вести 60-летняя Ольга Юргова. Об этом сообщает поисковый отряд «Доброспас».

По данным источника, женщина находится под сильным психологическим воздействием телефонных мошенников. Она скрывается и пытается взять кредиты в банках и микрофинансовых организациях.

Всех, кто видел этого человека после 9 января, просят звонить по телефону: +7-921-528-11-11. // Фото «Доброспас»