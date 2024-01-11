Полицейские спасли путешественников в Карелии в 38-градусный мороз

В Сегежском районе сотрудники ГИБДД помогли людям, застрявшим на трассе «Кола» в 38-градусный мороз. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

По данным ведомства, в один из праздничных дней старший лейтенант полиции Павел Федоров и старший лейтенант полиции Виталий Кравченко во время патрулирования заметили автомобиль у обочины дороги. Они остановились, чтобы узнать, нужна ли помощь. Выяснилось, что водитель и трое пассажиров ехали из Санкт-Петербурга в Мурманск. У автомобиля сломался двигатель.

Стражи порядка отбуксировали машину до Сегежи, чтобы путешественники могли разместиться в гостинице и решить, что делать дальше. Мурманчане выразили благодарность стражам порядка, отметив, что полицейские не дали им замерзнуть в такой мороз на трассе. // Фото МВД по РК