Житель Карелии купил у мошенников несуществующий мотобуксировщик

Жители Карелии продолжают сталкиваться с мошенниками в Интернете. 52-летний житель Медвежьегорска перевел 140 тысяч рублей за мотобуксировщик, рассказали в полиции.

Объявление о продаже он нашел на популярной торговой площадке, связался с продавцом и договорился о доставке. Ему отправили трек-номер посылки и фото, но посылка не пришла. В транспортной компании ответили, что ничего не отправляли, а продавец быстро слился.

39-летнюю костомукшанку обманули, когда она продавала посудомоечную машину. Покупатель под предлогом оплаты скинул ссылку, женщина ввела реквизиты банковской карты и коды доступа с телефона. В итоге с ее счета списали почти 30 тысяч рублей. Полиция возбудила уголовные дела. // фото freepik.com