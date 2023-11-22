Мужчину с ножом задержали в магазине в Карелии

В понедельник, 20 ноября, в одном из сетевых магазинов Сегежи была нажата тревожная кнопка. На место оперативно прибыл ближайший экипаж Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства.

Выяснилось, что один из покупателей зашел в торговую точку, приблизился к работнику магазина и достал нож. Стражи порядка задержали нарушителя спокойствия. Им оказался 25-летний местный житель.

Мужчина был доставлен в отдел полиции для выяснения обстоятельств случившегося. В результате инцидента никто не пострадал. // Фото «Петрозаводск говорит»