Операцию по спасению таксы развернули на острове Кижи

Днем 21 ноября на пульт пожарно-спасательной части №14 по охране острова Кижи звонок с просьбой о помощи.

В деревне Ямка под пожарным пирсом в воде находилась собака. Когда пожарные прибыли к месту вызова, то такса держалась из последних сил.

Один из участников спасательной операции облачился в специальный гидрокостюм и достал бедное животное из воды. Под аплодисменты немногочисленных очевидцев спасатель передал собаку счастливой хозяйке. // фото unsplash.com/ Eduardo Casajús Gorostiaga