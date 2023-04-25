Житель Карелии избил знакомую до смерти

Житель Суоярвского района предстанет перед судом по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей, сообщает следком Карелии. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил знакомую женщину, которая вскоре умерла, не приходя в сознание.



По данным следствия, в феврале 2023 года в вечернее время обвиняемый в ходе возникшего конфликта со знакомой нанес ей множественные удары руками и ногами по голове и телу. На следующий день, осознав, что состояние здоровья потерпевшей ухудшается, обвиняемый вызвал бригаду скорой медицинской помощи, которая доставила женщину в больницу. В результате причиненных телесных повреждений, потерпевшая скончалась, не приходя в сознание. В своих объяснениях перед врачами обвиняемый соврал, пояснив, что женщина получила телесные повреждения в результате дорожно-транспортного происшествия.



Следователи провели комплекс следственных действий, допросили возможных очевидцев происшествия. Проведена судебно-медицинская экспертиза, которая подтвердила гибель потерпевшей в результате насильственных действий. Благодаря принятым следствием мерам, причастность обвиняемого к совершению преступления установлена. Известно, что он ранее привлекался к уголовной ответственности, отбывал наказание в местах лишения свободы за преступление против личности.



Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд. // Фото: следственный комитет Карелии.