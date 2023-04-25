Работник карельского предприятия рассказал о своей карьере

В России продолжается масштабный проект «За работу!» В рамках этого проекта работники крупных и ведущих предприятий регионов рассказывают о своей работе. О карьере на заводе пожарного оборудования «ЭФЭР» в Петрозаводске рассказал оператор станков ЧПУ Альберт Пекки.

Альберт работает на предприятии уже 18 лет. Взяли мужчину сразу после того, как он окончил профессиональное училище № 19. Молодой мастер вышел из училища уже с высоким разрядом, поэтому особых проблем при трудоустройстве не испытал.

Мне всегда нравилась металлообработка. Это, во-первых, интересно. Это развитие, это расширяет кругозор. Учился по книжкам, пособиям по станкам – так и научился. По-другому никак,

– вспоминает Альберт.

Альберт преодолел путь от обычного помощника сварщика до полноценного оператора станков с числовым программным управлением.

«Моя частичка развития здесь вложена, потому что я отработал здесь довольно-таки много. У нас век цифровых технологий, поэтому и станки тоже цифровые стали. Да, раньше нужно было ежедневно стоять, работать на ручных станках. А сейчас вот, все наглядное пособие. Это интересно!» – признается работник.

Как и любая сфера, промышленность нуждается в обновлении и молодых кадрах. В этом также согласен и Альберт. По его словам, эта сфера деятельности очень сильно развивается и начинает становиться престижной.

Это развитие самого себя в большей степени. Главное, чтобы шли работать!

Ролик проекта «За работу!» с Альбертом Пекки можно посмотреть по ссылке.