Опасное вождение: в Петрозаводске могли пострадать сразу три пешехода

Утром 25 апреля на перекрестке улиц Лыжной и Балтийской в Петрозаводске три человека только по счастливой случайности остались целы и невредимы. Некоторые водители, поварачивая на Балтийскую, не считают нужным сбрасывать скорость перед пешеходным переходом.

"Сегодня утром на перекрестке Лыжной и Балтийской чуть не пострадало три человека (я с моим 2-х летним ребенком и еще девушка). Наш садик находится около Ники+. Как обычно, мы с ребенком переходили дорогу на зеленый, когда мы уже дошли до середины дороги, нас чуть не сбили две машины, я очень испугалась и до сих пор трясет",

- пишет петрозаводчанка в группе "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Девушка попросила у подписчиков группы помощи: может быть, кто-то был очевидцем ситуации на дороге, запомнил номер или у него есть видеорегистратор в машине. Комментаторы тут же прислали скрины с камер видеонаблюдения.

Судя по фото, один из гонщиков - водитель автомобиля "Opel Zafira". Петрозаводчанка уже обратилась в ГИБДД и ее заявление приняли. // Фото: группа "ДТП Петрозаводска и Карелии".