25 апреля 2023, 11:08
Общество

Автовокзал Петрозаводска внес изменения в летнее расписание автобусов

Это не последние изменения в летнем расписании, предупреждает минтранс

Автовокзал Петрозаводска опубликовал летнее пригородное расписание автобусов с корректировками. Минтранс Карелии предупреждает, что в расписание еще несколько раз будут вноситься изменения.

На сегодняшний день расписание выглядит так:

 




Рейсы маршрута № 132 (132Э) "Кондопога" изменятся с 28.04.2023 г. Рейсы маршрута № 520 "Суоярви" и № 521 "Поросозеро" изменятся с 01.05.2023 г. 

Второй этап введения летнего расписания запланирован на 29 мая. 

Также могут вноситься изменения в расписание и в другие даты, предупреждает министерство траснпорта Карелии. 

Обсудить
Метки: 
новости Карелии
новости петрозаводска
автовкзал петрозаводска
летнее расписание автобусов
пригородное сообщение