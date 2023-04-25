25 апреля 2023, 11:08
Автовокзал Петрозаводска внес изменения в летнее расписание автобусов
Это не последние изменения в летнем расписании, предупреждает минтранс
Автовокзал Петрозаводска опубликовал летнее пригородное расписание автобусов с корректировками. Минтранс Карелии предупреждает, что в расписание еще несколько раз будут вноситься изменения.
На сегодняшний день расписание выглядит так:
Рейсы маршрута № 132 (132Э) "Кондопога" изменятся с 28.04.2023 г. Рейсы маршрута № 520 "Суоярви" и № 521 "Поросозеро" изменятся с 01.05.2023 г.
Второй этап введения летнего расписания запланирован на 29 мая.
Также могут вноситься изменения в расписание и в другие даты, предупреждает министерство траснпорта Карелии.