Житель Карелии испинал автомобиль отца после ссоры

В Прионежском районе возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего мужчины. Он обвиняется в повреждении имущества, сообщает пресс-служба МВД по РК.

По версии следствия, в один из майских дней местный житель поругался с отцом, после чего вышел на улицу и начал крушить принадлежащий родителю автомобиль. Хозяин транспортного средства обнаружил вмятины и обратился в полицию. Ущерб он оценил в 62 тысячи рублей.

Молодой человек сознался в содеянном. Ему грозит штраф либо лишение свободы на срок до двух лет. Фото: pexels.com