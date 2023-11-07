Житель Карелии хотел подзаработать и угодил в большую передрягу

В полицию Суоярвского района обратился 44-летний местный житель. Мужчина рассказал, что стал жертвой мошенников, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснил потерпевший, он хотел подзаработать. Мужчине предложили зарегистрироваться в интернете на неком сайте, на котором якобы можно было получить дополнительный доход. Следуя указаниям собеседника, житель Карелии оформил кредит на 2,2 миллиона рублей и перевел эти деньги на названный счет. Больше он их не видел.

В полиции посоветовали жителям республики избегать сомнительных предложений в интернете и не переводить деньги посторонним. // Фото: unsplash.com / Nordwood Themes