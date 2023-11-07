Мужчина потратил 410 рублей с чужой карты и попал под уголовную статью

На севере Карелии сужчина рискнул добрым именем ради 410 рублей с чужой банковской карты, которую подобрал на улице.

Владелец карты обронил карту во время прогулки с питомцем. Костомукшанин заблокировал счет, когда ему стали приходить сообщения о списании денег, и обратился в полицию.

Оперативники вычислили подозреваемого. 40-летний житель Костомукши не стал отрицать, что нашел чужую карту и решил ею воспользоваться, но когда счет заблокировали, он ее выбросил. По факту кражи завели уголовное дело. // фото unsplash.com/ max fleischmann