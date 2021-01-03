Житель Карелии дважды попался на краже 1 января

1 января 50-летний житель Олонца дважды был задержан за попытки хищения из магазинов. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

На первую кражу олончанин решился в обеденное время. Ему удалось взять в сетевом магазине товар и убежать. Росгвардейцы получили приметы мужчины и вскоре нашли его недалеко от места происшествия.

В отношении горожанина были составлены протоколы, но предстоящее наказание его не отрезвило - под вечер он снова пошел на кражу, уже в другом магазине. Незаметно вынести полтора литра пива и консервы ему не удалось.

Злоумышленнику придется ответить за свои поступки перед законом. Уголовная ответственность ему, однако, не грозит. Фото пресс-службы Росгвардии