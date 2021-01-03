03 января 2021, 11:50
Юноша повредил здание в центре Петрозаводска в новогоднюю ночь
Нарушитель закона был задержан росгвардейцами утром 1 января
1 января в Петрозаводске правоохранители искали нарушителя общественного порядка. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.
Как оказалось, на исходе новогодней ночи разбушевавшийся 18-летний молодой человек повредил водосточную трубу одного из административных зданий в центре города. Информация о происшествии поступила всем дежурным нарядам.
В итоге юный вандал был задержан и передан полиции для дальнейшего разбирательства. Фото cdnvideo.ru