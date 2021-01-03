Юноша повредил здание в центре Петрозаводска в новогоднюю ночь

1 января в Петрозаводске правоохранители искали нарушителя общественного порядка. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

Как оказалось, на исходе новогодней ночи разбушевавшийся 18-летний молодой человек повредил водосточную трубу одного из административных зданий в центре города. Информация о происшествии поступила всем дежурным нарядам.

В итоге юный вандал был задержан и передан полиции для дальнейшего разбирательства. Фото cdnvideo.ru