Карельский полицейский помог попавшим в передрягу гостям республики

В полицию Пряжинского района поступило сообщение о ДТП на трассе «Кола». Около Пряжи автомобиль съехал в кювет. На место происшествия выдвинулся автоинспектор Дмитрий Рыжков, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Полицейский выяснил, что ни водитель, ни два его пассажира - все жители Брянской области - не пострадали, но сильно замерзли. Он посадил людей в служебный автомобиль, а сам организовал эвакуацию поврежденного автомобиля «Форд».

Гости республики поблагодарили стража порядка за оказанную им помощь в сложной ситуации.

Полиция рекомендует водителям неукоснительно соблюдать ПДД, чтобы не омрачать новогодние праздники. Фото mycdn.me