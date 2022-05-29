Житель Карелии два месяца скрывался от следствия в Петербурге

В полицию Пудожского района обратилась 53-летняя женщина. Она рассказала о том, что лишилась мобильного телефона, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Потерпевшая пояснила, что заходила к другу и оставила гаджет у него. Когда она вернулась, телефон уже пропал. Оказалось, что мобильник забрал мужчина, который также заходил в гости к приятелю женщины. Он увидел чужой гаджет и похитил его, проигнорировав требование вернуть телефон. Также он прихватил с собой банковскую карту приятеля.

Мужчина был объявлен в розыск. Он два месяца скрывался от следствия в Санкт-Петербурге, но затем был задержан. Выяснилось, что мобильник злодей продал за 300 рублей. С карты он похитил 14 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела по факту грабежа и кражи. Телефон вернули законной владелице. Фото: pixabay.com/fsHH