Житель Карелии доверил другу свою карту и остался ни с чем

В полицию Калевальского района обратился местный житель. Мужчина рассказал, что с его счета пропали деньги, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснил потерпевший, он принимал у себя большое количество гостей. Стражи порядка выяснили, кто приходил в день преступления к мужчине, и определили подозреваемого. Выяснилось, что хозяин застолья попросил одного из гостей сходить за добавкой в магазин и дал тому свою банковскую карту. Мужчина сделал то, о чем его просили. Но заодно он снял со счета 45 тысяч рублей и затем потратил их на собственное веселье.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. 40-летнему подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы. // Фото: unsplash.com